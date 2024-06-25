فيديو. السيارة "الخنفساء" تواصل رحلة حياتها في المكسيك حيث تحظى بشعبية كبيرة

لا تزال سيارة فولكس فاغن أو "الخنفساء"، والمعروفة باسم "فوتشو" في المكسيك، تحظى بشعبية كبيرة، نظرًا لسعرها الملائم وقوة محركها، الذي يساعدها على السير والتنقل عبر التلال شديدة الانحدار.

عشاق السيارة "الخنفساء" نظموا الأحد عرضا للسيارات في مكسيكو سيتي وذلك بعد يوم واحد فقط من الاحتفال باليوم العالمي لطراز هذه السيارة.

وبالرغم من توقف إنتاج سيارة "الخنفساء" أو "فوتشو" كما هي معروفة في المكسيك، منذ سنوات، إلا أنّ النماذج القديمة، التي تمّ تصليحها وإعادة تصنيعها لا تزال تجوب شوارع العاصمة المكسيكية.

وفي الحي الشمالي لكواوتيبيك، لا تزال سيارات الخنفساء الكلاسيكية تصطف في الشوارع، لدرجة أن المنطقة أُطلق عليها اسم "فوتشولانديا" أو بلاد سيارات "فوتشو". وبالنسبة لسكان كواوتيبيك، فهذه السيارات المميزة موجودة لتبقى لأطول وقت ممكن.