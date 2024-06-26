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جدونا
الشرطة الكينية تعنف متظاهرا كان يحتج ضد قانون جديد للضرائب - نيروبي. 2024/06/25
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فيديو. الشرطة الكينية تطلق الرصاص على محتجين ضد قانون جديد للضرائب

شاهد صحفيون جثثا خارج مجمع البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، حيث فتحت الشرطة النار على المحتجين الذين كانوا قد طالبوا المشرعين بالتصويت ضد مشروع قانون يفرض ضرائب جديدة على بلد، هو المركز الاقتصادي لشرق أفريقيا، حيث يتصاعد الإحباط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة منذ سنوات. وتغلب المحتجون، وكثير منهم من الشباب، على الشرطة لدخول البرلمان بعد فترة وجيزة من تصويت المشرعين على تمرير مشروع القانون.

شاهد صحفيون جثثا خارج مجمع البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، حيث فتحت الشرطة النار على المحتجين الذين كانوا قد طالبوا المشرعين بالتصويت ضد مشروع قانون يفرض ضرائب جديدة على بلد، هو المركز الاقتصادي لشرق أفريقيا، حيث يتصاعد الإحباط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة منذ سنوات. وتغلب المحتجون، وكثير منهم من الشباب، على الشرطة لدخول البرلمان بعد فترة وجيزة من تصويت المشرعين على تمرير مشروع القانون.

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