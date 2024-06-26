تمكن فريق الإنقاذ الجبلي الإيطالي من سحب ثلاثة متسلقين بولنديين تقطعت بهم السبل على قمة جبل "سن العملاق" في جبال الألب الغربية، فجر يوم الثلاثاء. واضطر فريق الإنقاذ أن يهبط بواسطة حبال من مروحية من أجل إنقاذ المتسلقين الذين واجهوا صعوبات في النزول من الجبل الواقع في منطقة فالي داوستا.
Next
الإبحار والمأكولات البحرية وملعب جولف في السعيدية في البحر الأبيض المتوسط المغربي
بالمشاركة مع VISIT MOROCCO
Next
آخر تحديث:
فيديو. عملية إنقاذ ناجحة لثلاثة متسلقين بولنديين في جبال الألب
تمكن فريق الإنقاذ الجبلي الإيطالي من سحب ثلاثة متسلقين بولنديين تقطعت بهم السبل على قمة جبل "سن العملاق" في جبال الألب الغربية، فجر يوم الثلاثاء. واضطر فريق الإنقاذ أن يهبط بواسطة حبال من مروحية من أجل إنقاذ المتسلقين الذين واجهوا صعوبات في النزول من الجبل الواقع في منطقة فالي داوستا.
آخر الفيديوهات
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next