فيديو. عملية إنقاذ ناجحة لثلاثة متسلقين بولنديين في جبال الألب

تمكن فريق الإنقاذ الجبلي الإيطالي من سحب ثلاثة متسلقين بولنديين تقطعت بهم السبل على قمة جبل "سن العملاق" في جبال الألب الغربية، فجر يوم الثلاثاء. واضطر فريق الإنقاذ أن يهبط بواسطة حبال من مروحية من أجل إنقاذ المتسلقين الذين واجهوا صعوبات في النزول من الجبل الواقع في منطقة فالي داوستا.

تمكن فريق الإنقاذ الجبلي الإيطالي من سحب ثلاثة متسلقين بولنديين تقطعت بهم السبل على قمة جبل "سن العملاق" في جبال الألب الغربية، فجر يوم الثلاثاء. واضطر فريق الإنقاذ أن يهبط بواسطة حبال من مروحية من أجل إنقاذ المتسلقين الذين واجهوا صعوبات في النزول من الجبل الواقع في منطقة فالي داوستا.