فيديو. قبرص: رقم قياسي جديد عالمي لأطول سلسلة بشرية

دخلت قبرص موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال حصولها على لقب جديد لإنشاء أطول سلسلة بشرية. وقد نُظم الحدث الرائع، الذي أشرفت عليه منظمة يانيس كريستودولو، الثلاثاء في ملعب "جي إس بي" في نيقوسيا.

وتعاون آلاف المشاركين، بما في ذلك الأطفال والآباء والأصدقاء من جميع أنحاء البلاد، وقاموا بتشكيل سلسلة بشرية متواصلة، تؤكد على التعاون والعمل الجماعي.

الرقم القياسي السابق، الذي تم تسجيله في كيوتو باليابان عام 2016 بمشاركة 4052 مشاركًا، تم تحطيمه في قبرص بأكثر من 4100 شخص. وشملت معايير الأهلية البالغين والأطفال فوق سن الثامنة، والذين تمكنوا من مدّ أيديهم بشكل متشابك لمدة دقيقة واحدة على الأقل.