فيديو. فساتين أقمشة التول إلى جانب الخيول والبالونات في أحدث مجموعة سوربييه

وسط البالونات والخيول، عرض المصمم الفرنسي فرانك سوربييه أحدث مجموعاته في فناء باريسي، الأربعاء. وأكد المصمم إن مصدر الإلهام وراء مجموعة الأخيرة هي السحب، وتجلّى ذلك في نسيج التول الذي يشبه السحب والذي ارتدت العارضات فساتين مصممة منه.

واصطفت العارضات في جميع أنحاء الفناء إلى جانب الخيول وكانت معظم الفساتين من التول الأبيض، مكتملة بأكمام، ورقبة عالية. وقال سوربييه إنه كان مصدر إلهام لإنشاء العرض بعد النظر من خلال نافذته طوال الفصول، مضيفًا أنه كان يُنظر إلى السحب في السابق على أنها "حجاب الله". وتراوحت العروض من ألوان الباستيل إلى الأسود والرمادي والأقمشة البراقة.