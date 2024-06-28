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سلوفاكيا
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فيديو. مقتل أربعة أشخاص بسبب اصطدام قطار بحافلة في سلوفاكيا

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون، بسبب اصطدام قطار بحافلة في جنوب سلوفاكيا، عندما كان متجهاً من العاصمة التشيكية براغ إلى العاصمة المجرية بودابست. وقالت الشرطة وشركة السكك الحديدية السلوفاكية إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القطار "يوروسيتي"، عندما وقع الحادث في بلدة نوفي زامكي. وقد تم إغلاق مسار القطار الرئيسي الذي يربط العاصمة السلوفاكية براتيسلافا مع بودابست حتى إشعار آخر. وقالت هيئة السكك الحديدية السلوفاكية إن الركاب الذين تقطعت بهم السبل على متن القطار المنكوب، تم نقلهم بالحافلات إلى بلدة ستوروفو على الحدود المجرية.

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون، بسبب اصطدام قطار بحافلة في جنوب سلوفاكيا، عندما كان متجهاً من العاصمة التشيكية براغ إلى العاصمة المجرية بودابست. وقالت الشرطة وشركة السكك الحديدية السلوفاكية إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القطار "يوروسيتي"، عندما وقع الحادث في بلدة نوفي زامكي. وقد تم إغلاق مسار القطار الرئيسي الذي يربط العاصمة السلوفاكية براتيسلافا مع بودابست حتى إشعار آخر. وقالت هيئة السكك الحديدية السلوفاكية إن الركاب الذين تقطعت بهم السبل على متن القطار المنكوب، تم نقلهم بالحافلات إلى بلدة ستوروفو على الحدود المجرية.

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