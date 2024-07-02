فيديو. شاهد: عاصفة قوية من البرد والريح العاتية تقتل شحصين وتدمر منازل وبنى تحتية في كرواتيا

قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن عاصفة قوية اجتاحت دول غرب البلقان بعد عدة أيام من درجات الحرارة المرتفعة ما أسفر عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمنازل واقتلاع أشجار وإغراق شوارع.

واجتاحت الأمطار الغزيرة والبرد والريح العاتية سلوفينيا الاثنين قبل أن تندفع شرقًا لتضرب كرواتيا والبوسنة وصربيا وأخيرا الجبل الأسود صباح الثلاثاء. وأدت العاصفة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال عدة ساعات فقط.

وقال التقرير إن العاصفة يوم الثلاثاء أطاحت برافعات بناء ضخمة في ميناء بار، وحطمت الشواطئ واقتلعت الأشجار وأغرقت الشوارع.

أظهرت لقطات من منطقة البلقان أسطح المنازل والواجهات مثقوبة بثقوب من البَرَد، وسقوط الأشجار على السيارات وتحول الطرقات إلى أنهار في العاصمة الصربية بلغراد ومدن أخر