فيديو. حرائق مستعرة في شمال كاليفورنيا وإجلاء الآلاف عن منازلهم

يشهد شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق مهولة أدت لإجلاء الآلاف عن منازلهم فيما يكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب المستعرة بفعل الجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

فعلى بعد 113 كلم شمال ساكرامانتو، دأبت فرق الحماية المدنية على احتواء حريق شبّ في إحدى الغابات بمقاطعة بوت وحيث تم إجلاء نحو 13 ألف شخص من يلدة أوروفيل وحولها.

وقد اندلع الحتدث الذي أُطلق عليه اسم " حريق تومسون" بحلول منتصف نهار الثلاثاء قبل أن يتسبب في ظهور سحابة من الدخان غطت مساحة 7.7 كلم مربع في ساعات الليل الأولى فيما لم يتم التمكن من احتواء النيران.

وقد اصطف رجال الإطفاء على قارعة الطريق حيث حاولوا منع ألسن اللهب من الوصول إلى المنازل بينما كانت المروحيات تحلق في الجو وتلقي المياه على النيران المشتعلة.

وقد صادق مكتب حاكم الولاية مساء الثلاثاء على تمويل فدرالي للمساعدة في جهود مكافحة الحرائق.