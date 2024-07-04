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صورة جماعية لقادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا بكزخستان
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فيديو. إنطلاق أشغال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان

وصل زعماء عدة دول الخميس إلى أستانا بكزخستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وصل زعماء عدة دول الخميس إلى أستانا بكزخستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

من هؤلاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ إضافة إلى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الذي حصلت بلاده على صفة مراقب.

ويعود تاريخ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون إلى عام 2001 بمبادرة من روسيا والصين وكان الهدف هو مناقشة التحديات الأمنية في آسيا الوسطى وفي المنطقة بكاملها مع تركيز خاص على مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

وإضافة إلى روسيا والصين، فقد انضمت دول أخرى إلى المنظمة مثل إيران والهند وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان. كما حصلت على صفة مراقب دول مثل تركيا والسعودية ومصر.

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