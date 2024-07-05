Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
صيادون يسحبون قاربا دمره الإعصار بيريل في باربادوس بتاريخ 2 يوليو 2024
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. إعصار بيريل يضرب جزر الكاريبي ويخلف خسائر مادية وبشرية

لا تزال عدة دول في بحر الكاريبي من آثار إعصار بيريل الذي اتجه الخميس إلى جزر كايمان.

لا تزال عدة دول في بحر الكاريبي من آثار إعصار بيريل الذي اتجه الخميس إلى جزر كايمان.

كان بيريل أول إعصار من الفئة الخامسة على الإطلاق في المحيط الأطلسي. وقد تراجع منذ ذلك الحين إلى الفئة الرابعة، لكن قوته تبقى مدمرة مع رياح تصل سرعتها إلى 220 كم في الساعة.

وقد خلف دمارا كبيرا في جزر باربادوس وكايمان.

وقد بلغت حصيلة الضحايا ثمانية أشخاص على الأقل بعد أن تأكدت وفاة سيدة في جامايكا لقيت مصرعها إثر سقوط إحدى الأشجار على منزلها. وفي غرانادا قضى ثلاثة أشخاص في الإعصار وآخر في جزر سان فانسانت وغرونادين.

وينتظر أن يطال بيريل شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية قبل أن يتجه الاثنين نحو الساحل الشمالي الشرقي للمكسيك وجنوب تكساس على شكل عاصفة استوائية أقل حدة.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان