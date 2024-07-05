فيديو. إعصار بيريل يضرب جزر الكاريبي ويخلف خسائر مادية وبشرية

لا تزال عدة دول في بحر الكاريبي من آثار إعصار بيريل الذي اتجه الخميس إلى جزر كايمان.

كان بيريل أول إعصار من الفئة الخامسة على الإطلاق في المحيط الأطلسي. وقد تراجع منذ ذلك الحين إلى الفئة الرابعة، لكن قوته تبقى مدمرة مع رياح تصل سرعتها إلى 220 كم في الساعة.

وقد خلف دمارا كبيرا في جزر باربادوس وكايمان.

وقد بلغت حصيلة الضحايا ثمانية أشخاص على الأقل بعد أن تأكدت وفاة سيدة في جامايكا لقيت مصرعها إثر سقوط إحدى الأشجار على منزلها. وفي غرانادا قضى ثلاثة أشخاص في الإعصار وآخر في جزر سان فانسانت وغرونادين.

وينتظر أن يطال بيريل شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية قبل أن يتجه الاثنين نحو الساحل الشمالي الشرقي للمكسيك وجنوب تكساس على شكل عاصفة استوائية أقل حدة.