وأطلق مناصرو تحالف اليسار الهتافات ابتهاجاً واحتفالاً، مؤكدين دعمهم للجبهة الشعبية الجديدة في وجه اليمين المتطرف، مع العلم أن النتائج الأولية جاءت مخالفة لجميع استطلاعات الرأي وشكلت صدمة في الشارع الفرنسي.
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فيديو. ساحة الجمهورية بباريس تعج بالمحتفلين بعد فوز تحالف اليسار
وأطلق مناصرو تحالف اليسار الهتافات ابتهاجاً واحتفالاً، مؤكدين دعمهم للجبهة الشعبية الجديدة في وجه اليمين المتطرف، مع العلم أن النتائج الأولية جاءت مخالفة لجميع استطلاعات الرأي وشكلت صدمة في الشارع الفرنسي.
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أصوات مُلهمة: المنطقة الثقافية في السعديات، أبوظبي تدعم الإبداع العالمي
البرنامج برعاية SAADIYAT CULTURAL DISTRICT ABU DHABI
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