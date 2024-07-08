Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
أشخاص يتجمعون في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، الأحد 7 يوليو 2024، في باريس.
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. ساحة الجمهورية بباريس تعج بالمحتفلين بعد فوز تحالف اليسار

وأطلق مناصرو تحالف اليسار الهتافات ابتهاجاً واحتفالاً، مؤكدين دعمهم للجبهة الشعبية الجديدة في وجه اليمين المتطرف، مع العلم أن النتائج الأولية جاءت مخالفة لجميع استطلاعات الرأي وشكلت صدمة في الشارع الفرنسي.

وأطلق مناصرو تحالف اليسار الهتافات ابتهاجاً واحتفالاً، مؤكدين دعمهم للجبهة الشعبية الجديدة في وجه اليمين المتطرف، مع العلم أن النتائج الأولية جاءت مخالفة لجميع استطلاعات الرأي وشكلت صدمة في الشارع الفرنسي.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان