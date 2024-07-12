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وصل المشاركون في مسيرة سربرنيتسا للسلام إلى مركز سريبرينيتسا التذكاري
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فيديو. الآلاف يشاركون في مسيرة السلام إلى بوتوكاري.. تخليد لذكرى ضحايا مجزرة سربرينيتشا

وصل آلاف المشاركين في مسيرة السلام التذكارية إلى موقع بوتوكاري التذكاري الخميس، بعد رحلة مشي استغرقت ثلاثة أيام على طول الطريق الذي سلكه الناجون من مجزرة عام 1995 1995. 

وصل آلاف المشاركين في مسيرة السلام التذكارية إلى موقع بوتوكاري التذكاري الخميس، بعد رحلة مشي استغرقت ثلاثة أيام على طول الطريق الذي سلكه الناجون من مجزرة عام 1995 1995. 

في مشهد مؤثر، سار أطفال المقاتلين في سربرينيتشا متشابكي الأذرع خلال المسيرة، مقلدين بذلك خطوة آبائهم عندما شقوا طريقهم عبر الغابة هربا من المجزرة. 

تعد مسيرة السلام مناسبة سنوية لتخليد ذكرى أكثر من 8000 مسلم بوسني قتلوا على يد القوات الصربية البوسنية خلال حرب البوسنة والهرسك. وتهدف المسيرة إلى الحفاظ على ذاكرة الضحايا، وتعزيز قيم السلام والمصالحة، ومنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

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