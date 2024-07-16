فيديو. روبرتا ميتسولا تفوز بولاية ثانية على رأس البرلمان الأوروبي

فازت روبيرتا ميتسولا بولاية ثانية على رأس البرلمان الأوروبي بعد أن تم انتخابها الثلاثاء لتقود هذه الهيئة التي مقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية والتي تضم 720 عضوا طيلة سنتين ونصف.

وقد أتى هذا الانتخاب ليعطي إشارة البدء في فترة تشريعية جديدة هي العاشرة في تاريخ الاتحاد.

وقد حصلت الرئيسة الجديدة لبرلمان التكتل على 562 صوتا من أصل 623 أدلى بها النواب الجدد وهو فوز ساحق يتعدى الأغلبية الضرورية لملء هذا المنصب.

ميتسولا المالطية الجنسية قالت في خطاب إثر انتخابها: "يجب أن نكون الصوت الذي يضمن نجاح كل سياساتنا وخصوصا تلك السياسات التي تعني الأسر والمزارعين والقطاع الصناعي".