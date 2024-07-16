Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
روبرتا ميتسولا تفوز بولاية ثانية على رأس البرلمان الأوروبي
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. روبرتا ميتسولا تفوز بولاية ثانية على رأس البرلمان الأوروبي

فازت روبيرتا ميتسولا بولاية ثانية على رأس البرلمان الأوروبي بعد أن تم انتخابها الثلاثاء لتقود هذه الهيئة التي مقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية والتي تضم 720 عضوا طيلة سنتين ونصف.

فازت روبيرتا ميتسولا بولاية ثانية على رأس البرلمان الأوروبي بعد أن تم انتخابها الثلاثاء لتقود هذه الهيئة التي مقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية والتي تضم 720 عضوا طيلة سنتين ونصف.

وقد أتى هذا الانتخاب ليعطي إشارة البدء في فترة تشريعية جديدة هي العاشرة في تاريخ الاتحاد.

وقد حصلت الرئيسة الجديدة لبرلمان التكتل على 562 صوتا من أصل 623 أدلى بها النواب الجدد وهو فوز ساحق يتعدى الأغلبية الضرورية لملء هذا المنصب.

ميتسولا المالطية الجنسية قالت في خطاب إثر انتخابها: "يجب أن نكون الصوت الذي يضمن نجاح كل سياساتنا وخصوصا تلك السياسات التي تعني الأسر والمزارعين والقطاع الصناعي".

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان