فيديو. نصر الله لإسرائيل في يوم عاشوراء: تهديداتكم لن تخيفنا وجبهتنا لن تتوقف طالما استمر العدوان على غزة

توعد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله إسرائيل بمواصلة الهجمات ضد تل أبيب طالما استمرت الحرب على غزة.

وقد جاءت تصريحات العدو اللدود للدولة العبرية في يوم عاشوراء الذي يحيي ذكرى مقتل الإمام الحسين حفيد النبي محمد في كربلاء في القرن السابع الميلادي.

وكان حزب الله قد أكد في وقت سابق أنه لن ينظم المسيرات العاشورائية في جنوب لبنان بسبب المواجهات العسكرية بين الحزب والجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية.

لكن الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية شهدت مسيرات بمناسبة الذكرى ورفع عناصر الكشافة في حزب الله صورا لأمين عام حزب الله ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والإمام موسى الصدر الذي اختفى منذ عام 1978 أثناء زيارة قام بها إلى ليبيا. وقد شارك عشرات الآلاف من اللبنانيين في موكب تأبين المئات من عناصر حزب الله الذين لقوا حتفهم في المواجهات العسكرية مع الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان.