فيديو. الملك تشالز الثالث يترأس مراسم افتتاح البرلمان البريطاني في قصر وستمنستر إيذانا ببدء عهد عمالي جديد

على متن عربة تجرها الجياد، وصل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا الأربعاء إلى قصر وستمنستر لترؤس مراسم افتتاح البرلمان البريطاني. وقد غادر الموكب الملكي قصر باكينغهام باتجاه المجمّع البرلماني المعروف بقصر وستمنستر.

وتم إنزال العلم البريطاني ورفع الراية الملكية فوق القصر وهو تقليد يعني أن الملك حاضر في المكان.

وقد ألقى العاهل البريطاني خطابا عرض فيه برنامج أول حكومة عمالية في البلاد منذ 14 عاما.

وقال الملك في الخطاب الذي كتبته الحكومة المنتخبة بزعامة كير ستارمر إن بريطانيا ستبني المزيد من المنازل لحل مشكلة السكن إضافة إلى تعزيز حقوق العمال ومشاريع البنية التحتية وستتبنى استراتيجية صناعية جديدة.