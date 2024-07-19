فيديو. فوضى تعم مطارات أوروبا بسبب الانقطاع العالمي للإنترنت والخلل الذي أصاب أنظمة مايكروسوفت

شهدت عدة مطارات في ألمانيا وفرنسا وسويسرا وغيرها من بلدان أوروبا شللا بسبب خلل في أنظمة مايكروسوفت ما تسبب في تأخير الرحلات الجوية وإلغائها.

وقد أعلن مطار برلين مثلا عن تأخير في عمليات التسجيل وتم تعليق الرحلات ابتداء من الساعة العاشرة من صباح الجمعة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى غرار برلين، عرف مطارا مارسيليا وأورلي في فرنسا نفس المعضلة ومثلهما مطار زيوريخ السويسري. حيث تشكلت طوابير طويلة من المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم أو تعطلت عدة ساعات في أحسن الأحوال.

وليست المطارات وحدها التي تأثرت بانقطاع الإنترنت عبر العالم إذ تأثرت المستشفيات والبنوك والقنوات التلفزيونية وعدة قطاعات حيوية أخرى ما تسبب بحالة من الفوضى إثر العطل الذي أصاب أنظمة مايكروسوفت.