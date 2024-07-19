فيديو. مظاهرات طلابية في بنغلاديش احتجاجا على نظام المحاصصة في توزيع الوظائف الحكومية

أغلقت المراكز التجارية أبوابها في العاصمة البنغالية دكا واضطر الناس إلى البقاء في منازلهم بسبب المظاهرات المستمرة منذ عدة أيام والتي تخللتها اشتباكات بين طلبة محتجين وعناصر الشرطة يدعمهم طلبة آخرون محسوبون على الحزب الحاكم.

وبسبب هذا الوضع، ورغم أن البنوك والمكاتب قد عادت لعملها المعتاد، فقد خفت حركة السير في شوارع دكا التي عادة ما تكون مكتظة. واشتكى المواطنون من قلة وسائل المواصلات.

ويعود سبب المظاهرات التي بدأت منذ عدة أسابيع إلى احتجاج الطلاب على وضع السلطات نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية لأنه حسب رأيهم يحابي حلفاء الحزب الحاكم. حيث يتم تخصيص 30% من المناصب الحكومية لعائلات قدماء المحاربين في حرب الاستقلال والذين ينتمون إلى حزب رابطة أوامي الحاكم.

وقد أسفرت المظاهرات حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص. لقوا مصرعهم يوم الثلاثاء الماضي.