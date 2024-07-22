إذ تجمع حوالي 1,200 عامل للمشاركة في المسيرة وساروا عبر حرم جيهيونغ في يونغين جنوب العاصمة سيول.
Next
Next
Next
Next
كيف تستعد بلجيكا للتصدي للفيضانات والجفاف؟
بالمشاركة مع COPERNICUS
Next
آخر تحديث:
فيديو. عمال شركة "سامسونج" يضربون ثلاثة أيام عن العمل من أجل زيادة الأجور
إذ تجمع حوالي 1,200 عامل للمشاركة في المسيرة وساروا عبر حرم جيهيونغ في يونغين جنوب العاصمة سيول.
المزيد من No Comment
Next
Next
Next
Next
آخر الفيديوهات
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next