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العمال المضربون
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فيديو. عمال شركة "سامسونج" يضربون ثلاثة أيام عن العمل من أجل زيادة الأجور

إذ تجمع حوالي 1,200 عامل للمشاركة في المسيرة وساروا عبر حرم جيهيونغ في يونغين جنوب العاصمة سيول.

إذ تجمع حوالي 1,200 عامل للمشاركة في المسيرة وساروا عبر حرم جيهيونغ في يونغين جنوب العاصمة سيول.

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