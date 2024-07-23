فيديو. وقفة تضامنية مع غزة أمام المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل

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وقفة تضامنية مع غزة أمام المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل
حمل المشاركون 290 بالوناً باللون الأحمر في إشارة الى 290 يوماً من الحرب الوحشية على القطاع بما تحمله من ألم ومعاناة، والتي حصدت أكثر من 150 ألف قتيل ومصاب ومفقود منذ أكثر من تسعة أشهر.
حمل المشاركون 290 بالوناً باللون الأحمر في إشارة الى 290 يوماً من الحرب الوحشية على القطاع بما تحمله من ألم ومعاناة، والتي حصدت أكثر من 150 ألف قتيل ومصاب ومفقود منذ أكثر من تسعة أشهر.
وطالب المشاركون قادة الاتحاد الأوروبي بالعمل على وقف الحرب بشكل عاجل.