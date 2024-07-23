وأضاف مسؤولون أنه تم دفن معظم الضحايا تحت الانهيارات الطينية صباح يوم الاثنين بينما كان عمال الإنقاذ يبحثون في التضاريس الوعرة عن ناجين من انهيار طيني آخر حدث في اليوم السابق.
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فيديو. مقتل عشرات الاثيوبيين بينهم نساء وأطفال جرّاء انهيارات طينية أحدثتها الأمطار في جنوب البلاد
وأضاف مسؤولون أنه تم دفن معظم الضحايا تحت الانهيارات الطينية صباح يوم الاثنين بينما كان عمال الإنقاذ يبحثون في التضاريس الوعرة عن ناجين من انهيار طيني آخر حدث في اليوم السابق.
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كيف تستعد بلجيكا للتصدي للفيضانات والجفاف؟
بالمشاركة مع COPERNICUS
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