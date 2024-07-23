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الفيضانات تغمر شوارع ألمانيا بالمياه
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فيديو. الفيضانات تغرق شوارع ألمانيا وتعطل الحركة والحياة اليومية

وتسببت الامطار في غمر الطوابق السفلية ومرائب السيارات بالمياه، معرقلة تحركات الناس، وتم إيواء بعض المتضررين من العاصفة في محطة الإطفاء الرئيسية في كويكبورن، كما انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وتسببت الامطار في غمر الطوابق السفلية ومرائب السيارات بالمياه، معرقلة تحركات الناس، وتم إيواء بعض المتضررين من العاصفة في محطة الإطفاء الرئيسية في كويكبورن، كما انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

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