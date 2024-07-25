وحتى اللحظة لم تتضح أسباب انزلاق الطائرة، بيد أن السلطات أغلقت مطار تريبهوفان الدولي حتى يتسنى لفرق الطوارئ العمل.
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فيديو. طائرة تتحطم وتشتعل في نيبال.. 18 ضحية في الكارثة
وحتى اللحظة لم تتضح أسباب انزلاق الطائرة، بيد أن السلطات أغلقت مطار تريبهوفان الدولي حتى يتسنى لفرق الطوارئ العمل.
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