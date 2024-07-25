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تحطم طائرة في نيبال
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فيديو. طائرة تتحطم وتشتعل في نيبال.. 18 ضحية في الكارثة

وحتى اللحظة لم تتضح أسباب انزلاق الطائرة، بيد أن السلطات أغلقت مطار تريبهوفان الدولي حتى يتسنى لفرق الطوارئ العمل.

وحتى اللحظة لم تتضح أسباب انزلاق الطائرة، بيد أن السلطات أغلقت مطار تريبهوفان الدولي حتى يتسنى لفرق الطوارئ العمل.

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