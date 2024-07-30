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حفل تذكاري للأطفال والمراهقين الذين قتلوا في هجوم صاروخي على قرية مجدل شمس.
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فيديو. مجدل شمس تشيع ضحايا الملعب وتعلق صورهم في أجواء من الحزن والأسى

وقام المشيعون بتعليق صور بعض الأطفال، فيما استعدوا لتشييع جثمان الطفل جيفارا إبراهيم البالغ من العمر 11 عاماً والذي أعلنت السلطات وفاته بعد بحث استمر 24 ساعة.

وقام المشيعون بتعليق صور بعض الأطفال، فيما استعدوا لتشييع جثمان الطفل جيفارا إبراهيم البالغ من العمر 11 عاماً والذي أعلنت السلطات وفاته بعد بحث استمر 24 ساعة.

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