وقام المشيعون بتعليق صور بعض الأطفال، فيما استعدوا لتشييع جثمان الطفل جيفارا إبراهيم البالغ من العمر 11 عاماً والذي أعلنت السلطات وفاته بعد بحث استمر 24 ساعة.
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فيديو. مجدل شمس تشيع ضحايا الملعب وتعلق صورهم في أجواء من الحزن والأسى
وقام المشيعون بتعليق صور بعض الأطفال، فيما استعدوا لتشييع جثمان الطفل جيفارا إبراهيم البالغ من العمر 11 عاماً والذي أعلنت السلطات وفاته بعد بحث استمر 24 ساعة.
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