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منظر المناطيد في مهرجان نوشهير بتركيا
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فيديو. تركيا: إنطلاق مهرجان المناطيد في كبادوكيا

يستضيف مهرجان طريق الثقافة في نوشهير فعاليات المناطيد الدولية في كبادوكيا، ويشارك في الحدث 60 منطاداً من 18 دولة من الخارج. وعلى الرغم من وجود طلب على أكثر من 120 منطاداً هذا العام، إلا أنه اقتصر على 35 منطاداً من تركيا و60 منطاداً من الخارج.

يستضيف مهرجان طريق الثقافة في نوشهير فعاليات المناطيد الدولية في كبادوكيا، ويشارك في الحدث 60 منطاداً من 18 دولة من الخارج. وعلى الرغم من وجود طلب على أكثر من 120 منطاداً هذا العام، إلا أنه اقتصر على 35 منطاداً من تركيا و60 منطاداً من الخارج.

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