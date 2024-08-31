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فيضانات قوية تضرب السودان
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فيديو. السودان: انهيار سد أربعات بولاية البحر الأحمر يسفر عن مقتل العشرات وتدمير 20 قرية بالكامل

وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان أدى إلى غمر المنازل القريبة منه بمياه الأمطار الغزيرة ومقتل 30 شخصًا على الأقل.

وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان أدى إلى غمر المنازل القريبة منه بمياه الأمطار الغزيرة ومقتل 30 شخصًا على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت حوالي 70 قرية حول السد بسبب الفيضانات المفاجئة ودمرت 20 قرية بالكامل.

وقد أدى الانهيار إلى مخاوف من حدوث فيضانات ونزوح في المناطق المحيطة بالسد. من المرجح أن تقوم فرق الاستجابة للطوارئ بتقييم الوضع لتقديم المساعدات والدعم للمتضررين من انهيار السد. ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار وجهود الاستجابة في الأيام المقبلة.

وفي اليمن تسببت الفيضانات في مقتل 33 شخصا، وتدمير 28 منزلا، وإحداث تشققات في 200 منزل آخر. وأضاف أن الفيضانات جرفت أيضا خمس سيارات وأدت إلى فقدان عدد من الأشخاص.

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