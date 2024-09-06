Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
البابا فرانسيس، إلى اليمين، يُقبّل اليد اليمنى للإمام الأكبر لمسجد الاستقلال نصر الدين عمر في مسجد الاستقلال في جاكرتا، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. الحبر الأعظم مع إمام إندونيسيا الأكبر.. إعلان استقلال للبيئة والإنسان

انضم البابا فرانسيس إلى الإمام الأكبر ناصر الدين عمر في دعوة لتعزيز السلام وحماية البيئة خلال زيارة إلى إندونيسيا. في مسجد الاستقلال بجاكرتا، التقى البابا بممثلين من ست ديانات معترف بها في إندونيسيا، حيث شدد على أهمية التعاون بين الأديان واحترام الحرية الدينية. تأتي زيارة البابا في إطار جولة تستمر 11 يوماً عبر آسيا وأوقيانوسيا، تهدف إلى تعزيز الأخوة ومواجهة التطرف الديني.

انضم البابا فرانسيس إلى الإمام الأكبر ناصر الدين عمر في دعوة لتعزيز السلام وحماية البيئة خلال زيارة إلى إندونيسيا. في مسجد الاستقلال بجاكرتا، التقى البابا بممثلين من ست ديانات معترف بها في إندونيسيا، حيث شدد على أهمية التعاون بين الأديان واحترام الحرية الدينية. تأتي زيارة البابا في إطار جولة تستمر 11 يوماً عبر آسيا وأوقيانوسيا، تهدف إلى تعزيز الأخوة ومواجهة التطرف الديني.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان