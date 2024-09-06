فيديو. الحبر الأعظم مع إمام إندونيسيا الأكبر.. إعلان استقلال للبيئة والإنسان

انضم البابا فرانسيس إلى الإمام الأكبر ناصر الدين عمر في دعوة لتعزيز السلام وحماية البيئة خلال زيارة إلى إندونيسيا. في مسجد الاستقلال بجاكرتا، التقى البابا بممثلين من ست ديانات معترف بها في إندونيسيا، حيث شدد على أهمية التعاون بين الأديان واحترام الحرية الدينية. تأتي زيارة البابا في إطار جولة تستمر 11 يوماً عبر آسيا وأوقيانوسيا، تهدف إلى تعزيز الأخوة ومواجهة التطرف الديني.

انضم البابا فرانسيس إلى الإمام الأكبر ناصر الدين عمر في دعوة لتعزيز السلام وحماية البيئة خلال زيارة إلى إندونيسيا. في مسجد الاستقلال بجاكرتا، التقى البابا بممثلين من ست ديانات معترف بها في إندونيسيا، حيث شدد على أهمية التعاون بين الأديان واحترام الحرية الدينية. تأتي زيارة البابا في إطار جولة تستمر 11 يوماً عبر آسيا وأوقيانوسيا، تهدف إلى تعزيز الأخوة ومواجهة التطرف الديني.