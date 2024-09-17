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رجل إطفاء إسرائيلي يعمل على إطفاء حريق مشتعل في أعقاب هجوم من لبنان، شمال إسرائيل، الاثنين، 16 سبتمبر، 2024.
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فيديو. اندلاع حرائق في شمال إسرائيل بعد هجمات صاروخية من لبنان

ووفقًا لبيان عسكري، فإن ”هدفًا جويًا مشبوهًا“ عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية و”سقط في منطقة مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى".

ووفقًا لبيان عسكري، فإن ”هدفًا جويًا مشبوهًا“ عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية و”سقط في منطقة مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى".

وقال الجيش إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولا تزال فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تعمل في المكان.

وقد هددت إسرائيل مؤخراً بشن عملية أوسع في لبنان، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وأشار حزب الله إلى أنه سيوقف هجماته إذا ما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر على مدى أشهر لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي.

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