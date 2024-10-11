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أفراد عسكريون أتراك يحملون أمتعة أشخاص، سيتم إجلاؤهم على متن سفن عسكرية تركية من لبنان إلى تركيا، في ميناء بيروت، يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024
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فيديو. مع تصاعد التوتر: تركيا تبدأ إجلاء مواطنيها من لبنان

بدأت البحرية التركية عملية إجلاء نحو 2000 مواطن تركي وأجانب من العاصمة اللبنانية بيروت في ظل الأوضاع المتوترة الناتجة عن الضربات الجوية الإسرائيلية.

بدأ ركاب الإجلاء بالصعود إلى سفينة عسكرية تركية أُرسلت لتقديم المساعدات ولإخراجهم من لبنان. وأظهرت لقطات لوكالة أسوشيتد برس صفوفًا من الناس تتجه نحو السفينة، حيث كان كاليستوس أوديغوي، نيجيري متزوج من مواطنة تركية، من بين الذين ينتظرون الإجلاء مع زوجته وابنتهما الرضيعة.

انطلقت السفينة من ميناء مرسين التركي في وقت مبكر من يوم الأربعاء، محملة بـ300 طن من المساعدات الإنسانية تشمل الطعام وأدوات النظافة والخيام والأسرّة والبطانيات. حيث اصطف المئات في طوابير قبل السماح لهم بالصعود. وتولى الجنود الأتراك وموظفو البحرية فحص جوازات سفر المراحل، وتفتيش حقائبهم باستخدام كاشفات المعادن. كما تم استخدام كلاب للكشف عن المخدرات والمتفجرات.

تستغرق رحلة العودة إلى مرسين حوالي 10 ساعات، وأكد المسؤولون الأتراك أنهم مستعدون لتنظيم المزيد من عمليات الإجلاء البحري إذا لزم الأمر، كما يدرسون إمكانية تنظيم رحلات جوية لإعادة المواطنين.

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