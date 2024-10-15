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احتراق سوق محلي بعد غارة روسية على ميكولايف بأوكرانيا
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فيديو. مقتل امرأة وإصابة 16 شخصا إثر ضربة روسية على مدينة ميكولايف الأوكرانية

قُتلت امرأة وأصيب 16 شخصًا على الأقل نتيجة ضربة روسية في منطقة ميكولايف جنوب أوكرانيا إثر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022.

وأصابت الصواريخ الروسية مدينة ميكولايف عند الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء، وألحقت أضرارًا بالمباني السكنية والمركبات ومجمع للتسوق.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت سبعة صواريخ من نوع S-300 على ميكولايف وصاروخين جويين موجهين من طراز Kh-59 على المناطق الشمالية.

وأكدت السلطات المحلية هناك الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية في المنطقة بعد الهجوم.

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ويأتي ذلك بعدما استهدفت روسيا العديد من المناطق، فمثلا سارعت فرق الإنقاذ الأوكرانية قبل أيام لإنقاذ المصابين بعد هجوم صاروخي روسي على أوديسا.

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