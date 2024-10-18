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طفل يصطف لتوزيع المواد الغذائية في دير البلح، في قطاع غزة، في 17 أكتوبر 2024
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فيديو. المجاعة تضرب غزة: القيود الإسرائيلية ترفع الأزمة إلى مستويات حرجة

أكثر من 1.8 مليون شخص، أي حوالي 86٪ من سكان قطاع غزة، يواجهون أزمة حادة في الغذاء.

القيود الإسرائيلية والعمليات العسكرية وتقييد حركة السكان تضع عوائق خطيرة أمام وصول المساعدات الإنسانية الضرورية. وبحسب تصنيف الإطار المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإن الوضع قابل للتدهور بسرعة.

إسرائيل تفرض قيوداً صارمة على دخول المساعدات إلى غزة، وخاصة عبر الحدود البرية، مما تسبب في نقص حاد في إمدادات الغذاء. ومع اقتراب فصل الشتاء البارد والممطر، ازدادت الأوضاع سوءاً في المخيمات المزدحمة، حيث يعاني السكان من نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة، فضلاً عن غياب الخدمات الصحية الأساسية.

تم منع أكثر من 500 شاحنة محملة بالمساعدات من الوصول إلى غزة، ولا يزال الوصول إلى شمال القطاع محدوداً للغاية. وأكدت الأمم المتحدة أن مستوى المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة هو الأدنى منذ عدة أشهر.

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