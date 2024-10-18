فيديو. الحزن يعم بوينس آيرس: عشاق باين من فرقة "ون دايركشن" يودعون نجمهم المحبوب

تجمع المعجبون أمام الفندق لإقامة وقفة تذكارية مضاءة بالشموع، حيث غنوا أشهر أغاني الفرقة تعبيرًا عن حزنهم على فقدان ليام باين. وأفادت الشرطة المحلية بأن باين سقط من الطابق الثالث، مشيرةً إلى أنه قد يكون قد ألقى بنفسه من الشرفة بعد تلقي بلاغ عن وجود "رجل عدواني".

بينما تتواصل التحقيقات حول ظروف وفاته، أكد مسؤولون أن باين كان في الأرجنتين لحضور حفل زميله السابق في الفرقة، نايل هوران.

يُذكر أن ليام باين هو أحد الأعضاء الخمسة لفرقة ون دايركشن التي تشكلت عام 2010، والتي حققت نجاحًا عالميًا قبل انحلالها في 2016. ترك باين وراءه ابنًا، بير غراي باين، ووالديه وشقيقتيه.