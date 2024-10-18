Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
تجمع معجبو ليام باين، نجم فرقة "ون دايركشن"، في بوينس آيرس حدادًا على وفاته
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. الحزن يعم بوينس آيرس: عشاق باين من فرقة "ون دايركشن" يودعون نجمهم المحبوب

توفي ليام باين، المغني السابق في فرقة ون دايركشن، يوم الأربعاء في بوينس آيرس، بعد سقوطه من شرفة فندق كازا سور في حي باليرمو. وقد تم إعلان وفاته، البالغ من العمر 31 عامًا، في مكان الحادث.

تجمع المعجبون أمام الفندق لإقامة وقفة تذكارية مضاءة بالشموع، حيث غنوا أشهر أغاني الفرقة تعبيرًا عن حزنهم على فقدان ليام باين. وأفادت الشرطة المحلية بأن باين سقط من الطابق الثالث، مشيرةً إلى أنه قد يكون قد ألقى بنفسه من الشرفة بعد تلقي بلاغ عن وجود "رجل عدواني".

بينما تتواصل التحقيقات حول ظروف وفاته، أكد مسؤولون أن باين كان في الأرجنتين لحضور حفل زميله السابق في الفرقة، نايل هوران.

يُذكر أن ليام باين هو أحد الأعضاء الخمسة لفرقة ون دايركشن التي تشكلت عام 2010، والتي حققت نجاحًا عالميًا قبل انحلالها في 2016. ترك باين وراءه ابنًا، بير غراي باين، ووالديه وشقيقتيه.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان