فيديو. قبرص: حريق في بافوس يتسبب في تدمير جزء من مبنى تاريخي يعود إلى 1911

انتشرت النيران بسرعة، مما أدى إلى تدمير الجزء العلوي من المبنى، الذي بُني عام 1911 واستخدم كقاعة حفلات ومقر لنادي أبوب لكرة القدم. المبنى، المعروف بأعمدته المستوحاة من العمارة اليونانية القديمة، يقع في قلب مدينة بافوس الساحلية.

تمكن رجال الإطفاء من احتواء النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة، لكن السقف الخشبي والمنطقة المبلطة دُمرا بالكامل، كما لحقت أضرار كبيرة بالداخل.

أشار عمدة بافوس، فيدون فيدونوس، إلى أن استعادة المبنى قد تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، موضحاً أنه كان مؤمناً عليه. من جهته، قال إلياس زانغولوس، لاعب كرة القدم المخضرم، معبراً عن حزنه: "هذا المكان كان منزلي الثاني".