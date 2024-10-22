فيديو. مهرجان "ووفستوك" في بروكسل يحتفي بالكلاب وأصحابها

أعربت صوفيا باريير، عضو لجنة التنظيم، عن أهمية الأنشطة التي تعزز الروابط بين الكلاب وأصحابها. كما أكدت بائعة حلوى الكلاب على ضرورة التركيز على الأغذية المناسبة للكلاب، في حين قدمت شارلوت هيرمانز، صاحبة متجر "كوم تشا"، أطواقًا مبتكرة من مواد متينة.

كما شاركت مجموعة من المتاجر المبتكرة مثل متجر "كوم تشا" المتخصص في صناعة الأطواق، حيث ذكرت صاحبة المتجر، شارلوت هيرمانز، أن منتجاتها مصنوعة من مواد متينة وقابلة للغسل، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.

اختتم المهرجان فعالياته بتسليط الضوء على أهمية التواصل الاجتماعي بين الكلاب. حيث أشارت إحدى الزائرات إلى ضرورة منح الكلاب الفرصة للتفاعل بعضها مع بعض، قائلةً: "إنها لحظات رائعة يجب أن نحرص على توفيرها لرفاقنا الأوفياء".