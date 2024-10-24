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مظاهرات احتجاجية في البرتغال
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فيديو. توتر أمني في ضواحي لشبونة بعد وفاة رجل برصاص الشرطة

شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة وضواحيها موجة من الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل أوداير مونيز، البالغ من العمر 43 عاماً، برصاص شرطة الأمن العام.

وأفادت المصادر الأمنية بإحراق حافلتين تابعتين لشركة كاريس متروبوليتانا مساء الثلاثاء، إحداهما في منطقة بورتيلا دي كارناكسيد ببلدية أويراس، والأخرى في حي زامبوجال بمنطقة أمادورا، حيث سبق أن قام العشرات من السكان بإشعال النار في الحاويات وإغلاق الطرقات ورشق القوات الأمنية.

وكان مونيز، وهو مواطن من كابو فيردي يقطن في حي زامبوجال، قد لقي حتفه إثر إصابته برصاصتين أطلقهما ضابط شرطة خلال مطاردة أمنية في منطقة كوفا دا مورا.

وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الحادث، ويجري استجواب الضابط الذي أطلق النار على الضحية.

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