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22 سلحفاة على وشك أن يتم إطلاقها، شاطئ ألماسورا، إسبانيا، في 22.10.2024
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فيديو. إسبانيا: إطلاق 22 سلحفاة على شاطئ ألماسورا

كجزء من برنامج الحفاظ على البيئة، الذي تنفذه وزارة الانتقال البيئي الإسبانية، تم إطلاق 22 سلحفاة من ذوات الرؤوس الضخمة على شاطئ ألماسورا.

تُعتبر هذه السلحفاة (Caretta caretta) من الأنواع المهددة بالانقراض، وقد تأثرت عادات تعشيشها بشكل كبير نتيجة لتغير المناخ.

وتهدف برامج الحفظ، مثل مشروع Life Intemares، إلى تعزيز فرص بقاء هذا النوع، حيث يُقدر أن واحدة فقط من كل ألف سلحفاة تصل إلى مرحلة البلوغ. وبعد قضاء عام في أحواض Oceanogràfic في فالنسيا، يتم إطلاق السلاحف في البحر لتبدأ حياتها في المحيط.

يستقبل هذا المركز سلاحف حديثة الولادة، كما يعمل كمستشفى لعلاج السلاحف المريضة أو تلك التي تعرضت لحوادث مثل البتر أو كسور القشرة، مما يسهم في جهود الحفظ وحماية هذا النوع الهام من البرمائيات.

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