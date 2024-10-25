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تشارلز الثالث يشارك في طقوس "أفا" احتفالاً بزيارة ساموا
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فيديو. احتفالاً بوصوله إلى ساموا.. ملك بريطانيا تشارلز الثالث يشارك في مراسم "أفا" التقليدية

حضر ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، يوم الخميس، مراسم تقليدية تعرف باسم "أفا"، التي تم تنظيمها احتفالا بوصولهما إلى ساموا في جنوب المحيط الهادئ.

شرب الملك مشروبا احتفاليا تم تقديمه له، في طقوس تمارس في المناسبات المهمة في المجتمع الساموي.

وصل الملك إلى ساموا يوم الأربعاء، قبيل قمة دورية تضم 56 من قادة دول الكومنولث. وتعقد هذه القمة لأول مرة في دولة من جزر المحيط الهادئ.

وقال رئيس دولة ساموا أفيوغا تيمالالييفانو فاليتو إيتي سوالوفي الثاني إن الجزيرة "سعيدة" باستضافة الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وأضاف: "ندعو الله العلي أن يبارككما، يا جلالتي الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، ودول الكومنولث."

من المتوقع أن يرأس تشارلز اجتماعا كبيرا لقادة دول الكومنولث في ساموا، بما في ذلك العديد من الدول التي كانت لها روابط استعمارية مع بريطانيا. 

ومن المرجح أن يثير وجوده أسئلة مثيرة للقلق ــ كما حدث في أستراليا ــ حول دور التاج البريطاني في تاريخ وتطلعات أراضيه السابقة.

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