فيديو. عندما تعزف التكنولوجيا.. آلة تشيللو روبوتية تُبهر الجمهور في مالمو

وقد تم عرض العمل الجديد "فير (بوت) للأوركسترا وآلة التشيللو الروبوتية"، من تأليف الملحن السويدي يعقوب مهلراد، الذي يسعى لدمج الموسيقى الكلاسيكية مع التأثيرات الحديثة عبر استخدام التكنولوجيا.

ويُبرز هذا العمل كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز الإبداع الموسيقي وتفتح آفاقًا جديدة للتعبير الفني.

وتُعتبر آلة التشيللو الروبوتية ابتكارًا فريدًا، حيث تم تصميمها من قبل الباحث والملحن فريدريك غران باستخدام أذرع روبوتية صناعية وأجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

يوضح مهلراد أن "الروبوت هو أداة تتحكم بها نغماتي"، مما يُبرز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز من الأداء البشري. يُنتظر أن تُعرض الآلة في الولايات المتحدة في ديسمبر، لتواصل استكشاف كيف يمكن أن تتعاون الآلات مع الفنانين البشريين.