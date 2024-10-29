فيديو. هياكل عظمية وشخصيات عفا عليها الزمن تتجول في شوارع المكسيك احتفالا بعيد الموتى!

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هياكل عظمية وشخصيات عفا عليها الزمن تتجول في شوارع المكسيك احتفالا بعيد الموتى!
احتفل المئات في المكسيك بعيد الموتى السنوي، حيث تنكر بعضهم في أزياء الأشباح، وارتدى آخرون ملابس الهياكل العظمية، فيما ظهر البعض بوجوه شخصيات من عالم السينما.
وظهرت أزياء "الكاتريناس" بكثرة في الجموع ليلة الجمعة، وهي جماجم مزخرفة بالورود ترمز إلى التواصل بين الأحياء والأموات.
ويُعد يوم الموتى مهرجانًا يمتد لعدة أيام لإحياء ذكرى الراحلين، ويتسم بطابع فكاهي، حيث يستعيد الأصدقاء وأفراد العائلة حكاياتهم المسلية عن أحبائهم الذين رحلوا.