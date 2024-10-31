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البيت الأبيض يحتفل بهالوين
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فيديو. بايدن وجيل يحتفلان بعيد الهالوين للمرة الأخيرة في البيت الأبيض

استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، الأربعاء، احتفالية بمناسبة عيد الهالوين في البيت الأبيض، حيث كانت هذه المناسبة الأخيرة لهما في مقر الرئاسة.

وشهدت الاحتفالية حضور نحو 8000 شخص، بما في ذلك طلاب وأطفال من الجيش.

وكانت الواجهة الجنوبية للبيت الأبيض مزينة بقمر برتقالي ولافتة "Hallow-Read at the White House" (هالو-ريد في البيت الأبيض)، بالإضافة إلى أكوام من الكتب وزخارف عملاقة صنعت من اليقطين.

وقرأت جيل بايدن لمجموعة من الأطفال المتنكرين والذين تجمعوا في الحديقة الجنوبية، قصة قصيرة عن "اليقطين المخيف"، ثم عادت مرتدية زي "دب الباندا" لتوزيع الحلوى والكتب التي تبرعت بها الشركات.

يذكر أن بايدن أعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام في يوليو وسيترك منصبه في يناير المقبل.

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