فيديو. لوحة بورتريه آلان تورينغ باستخدام الذكاء الاصطناعي تباع بـ 1.32 مليون دولار في دار "سوذبيز" للمزادات

تم إنشاء هذه اللوحة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآي-دا، وتم عرضها للمرة الأولى في الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، في مايو 2024.

وتحت المطرقة في مزاد دار سوذبيز الدولية على الإنترنت الخميس، حققت هذه اللوحة سعرًا قياسيًا بلغ 1.32 مليون دولار.

وتقول آي-دا، وهي تتحدث قبل البيع من خلال نموذجها اللغوي المتطور للذكاء الاصطناعي: "أنا سعيدة جدًا لأن عملي الفني مدرج في مزاد سوذبيز، خاصة وأنه صورة لآلان تورينج، هذه القطعة ذات أهمية خاصة لأنه تم عرضها أيضًا في الأمم المتحدة."

تم إنشاء آي-دا بواسطة عيدان ميلر بالتعاون مع فريق من الخبراء في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهو المدير التنفيذي لمشروع الروبوت آي-دا.

هناك العديد من التعريفات لما يُعدّ فنًا حقيقيًا فالبعض يرى أنه يتطلب استجابة عاطفية بشرية، وهو ما لن تكون آي-دا قادرة عليه أبدًا.