فيديو. إصابات وأضرار جسيمة جراء ضربة جوية روسية على مبنى سكني في خاركيف

وصرح يفين إيفانوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، بأن الضربة الجوية تسببت في انهيار أجزاء كبيرة من المبنى، من الطابق الثالث حتى الأول، ما أدى إلى تدمير المدخل وتكسير الألواح الخرسانية. وأضاف أن عملية بحث مكثفة جارية حاليًا للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، حيث يعمل في الموقع فريق من المتطوعين وعمال الطوارئ الذين يستخدمون جرافة ثقيلة لإزالة الحطام.

وفي الوقت نفسه، يتعاون فرق الإنقاذ والمسعفون المتخصصون في محاولة لانتشال الناجين المحتملين. ومن الجدير بالذكر أن العديد من السكان كانوا في الملاجئ وقت الهجوم، مما ساعد في تقليل عدد الإصابات والضحايا.