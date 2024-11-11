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المناداة بإحقاق العدالة الإنساسية بُعيد افتتاح مؤتمر كوب29
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فيديو. في قمة المناخ كوب 29: العدالة المناخية تبدأ بحقوق الإنسان

انطلقت قمة المناخ COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو وسط مظاهرة من نشطاء يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدين أن العدالة المناخية مرتبطة بحقوق الإنسان.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا تأجيج الإبادة" و"نطالب بوقف الاحتلال الآن"، مما أضاف طابعاً قوياً وجريئاً على انطلاقة المؤتمر.

وخلال المظاهرة، تحدث ناشط بيئي من غزة قائلاً: "نظامنا غير عادل، ونحتاج إلى إعادة توزيع العدالة للناس خطوة بخطوة. أعيدوا السلطة للسكان الأصليين، أعيدوا السلطة للضعفاء. فلسطين حرة! فلا يمكن تحقيق العدالة المناخية بدون حقوق الإنسان."

وجاء افتتاح القمة وسط تحديات هائلة من تغيرات سياسية كبرى، ونزاعات دولية، وصعوبات اقتصادية عالمية، حيث تناول المجتمعون القضايا الأصعب، وعلى رأسها التمويل، في محاولة لتفعيل التعاون العالمي لمواجهة أزمة المناخ.

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