فيديو. بين السماء والأرض: ألمانيان يحطمان الرقم القياسي في التزلج على الحبل المتحرك بارتفاع 2500 متر

وقد هلل المغواران لتفوقهما على الرقم القياسي السابق المسجل في البرازيل الذي كان 600 متر في عام 2021.

يُذكر أن إيرملر وكوهن معروفان في مجال التزلج على الحبل المتحرك، حيث أن إيرملر مشى أطول مسافة على حبل متحرك في عام 2019 بواقع 2 كم، بينما اشتهر كوهن بأرقامه القياسية في التوازن على الحبال العالية دون استخدام جهاز أمان.