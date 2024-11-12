فيديو. بين السماء والأرض: ألمانيان يحطمان الرقم القياسي في التزلج على الحبل المتحرك بارتفاع 2500 متر

قد تكون رؤيتهما كافية لتشعر بأن قلبك على وشك التوقف، لكن الأكيد هو أن الخوف الذي استبد بك لم يجد طريقه إلى الألمانيين فريدي كوهن ولوكاس إيرملر اللذين اختارا المشي على حبل متحرك يربط بين منطادين عملاقين في أعالي السماء بكل شجاعة، محطمين رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ ارتفاع الحبل 2500 متر عن الأرض!
وقد هلل المغواران لتفوقهما على الرقم القياسي السابق المسجل في البرازيل الذي كان 600 متر في عام 2021.
يُذكر أن إيرملر وكوهن معروفان في مجال التزلج على الحبل المتحرك، حيث أن إيرملر مشى أطول مسافة على حبل متحرك في عام 2019 بواقع 2 كم، بينما اشتهر كوهن بأرقامه القياسية في التوازن على الحبال العالية دون استخدام جهاز أمان.