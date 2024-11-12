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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في احتفالات الذكرى 106 لهدنة 1918، في 11.11.2024
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فيديو. ماكرون وستارمر يحتفلان بالذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى وسط توترات جديدة في القارة

مع اندلاع حرب جديدة في قارتهم، احتفل زعماء أوروبيون بالذكرى الـ 106 لنهاية الحرب العالمية الأولى، محذرين من ضرورة الحفاظ على الحرية والدفاع عنها باعتبارها قيمة بديهية.

ففي باريس، اجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت قوس النصر الشهير، حيث وضعا أكاليل الزهور  تكريماً للجنود الفرنسيين المجهولين الذين فقدوا أرواحهم في الصراع العالمي الأول.

وهذه هي أول مرة، يحضر فيها زعيم بريطاني مراسم تأبين باريس منذ أن استضاف الجنرال ديغول ونستون تشرشل في عام 1944، كما أكدت الرئاسة الفرنسية.

ويأتي هذا الاحتفال في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية اندلاع حرب جديدة، مما دفع الزعماء إلى التحذير من أن الحرية، التي غالبا ما تعتبر أمرا بديهيا، يجب أن يعتز بها وتدافع عنها بشراسة.

كما تصادف هذه الذكرى أيضا مرور 80 عاما على تحرير قوات الحلفاء لمعظم أراضي فرنسا من الاحتلال النازي، إلى جانب الذكرى الـ 120 للاتفاق الودي التاريخي بين فرنسا والمملكة المتحدة.

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