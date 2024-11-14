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متظاهرون يشاركون في مسيرة مناهضة لحفل ”إسرائيل إلى الأبد“ الذي نظمته شخصيات يمينية فرنسية إسرائيلية متطرفة، في باريس، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
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فيديو. الآلاف يتظاهرون في باريس ضد حفل يميني متطرف لدعم الجيش الإسرائيلي

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تجمع الآلاف في شوارع العاصمة باريس مساء الأربعاء للاحتجاج على حفل غالا مثير للجدل نظمته شخصيات من اليمين المتطرف لدعم إسرائيل. كان الحدث، الذي يهدف إلى جمع تبرعات لصالح الجيش الإسرائيلي، من المقرر أن يحضره وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش، إلا أنه أعلن لاحقًا عدم مشاركته فيه.

ووصفت إيمان حبيب، المتحدثة باسم حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS) في فرنسا، الحدث بأنه "حفل عشاء حضره شخصيات تحرض على الكراهية العرقية وتدعو إلى إبادة جماعية لشعب كامل". وأعربت عن أسفها لعدم اتخاذ إجراءات مسبقة لمنع إقامة هذا الحدث.

يُذكر أن سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين ودعواته المستمرة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، قد واجه انتقادات واسعة على الصعيد الدولي بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان سموتريتش قد أعرب عن أمله في أن يسهم انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل عملية ضم الضفة الغربية، مما يعزز المخاوف من تدمير آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

جاءت هذه المظاهرات في وقت حساس، حيث تستعد فرنسا لمباراة كرة قدم تجمع بين منتخبها الوطني ومنتخب إسرائيل. وقد عززت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس تحسبًا لتفادي تكرار الاشتباكات العنيفة التي شهدتها أمستردام الأسبوع الماضي بين السكان المحليين والمشجعين الإسرائيليين. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباراة.

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