فيديو. الآلاف يتظاهرون في باريس ضد حفل يميني متطرف لدعم الجيش الإسرائيلي

ووصفت إيمان حبيب، المتحدثة باسم حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS) في فرنسا، الحدث بأنه "حفل عشاء حضره شخصيات تحرض على الكراهية العرقية وتدعو إلى إبادة جماعية لشعب كامل". وأعربت عن أسفها لعدم اتخاذ إجراءات مسبقة لمنع إقامة هذا الحدث.

يُذكر أن سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين ودعواته المستمرة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، قد واجه انتقادات واسعة على الصعيد الدولي بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان سموتريتش قد أعرب عن أمله في أن يسهم انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل عملية ضم الضفة الغربية، مما يعزز المخاوف من تدمير آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

جاءت هذه المظاهرات في وقت حساس، حيث تستعد فرنسا لمباراة كرة قدم تجمع بين منتخبها الوطني ومنتخب إسرائيل. وقد عززت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس تحسبًا لتفادي تكرار الاشتباكات العنيفة التي شهدتها أمستردام الأسبوع الماضي بين السكان المحليين والمشجعين الإسرائيليين. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباراة.