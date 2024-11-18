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في مشهد لافت ومليء بالمرح، شارك كلب صغير مرتديا زيا تقليديًا باللونين الأحمر والأبيض في فعالية "موكب سانتا طوكيو" الخيرية.
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فيديو. آلاف بزي سانتا كلوز يجمعون التبرعات للأطفال المرضى في طوكيو

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شارك الآلاف في طوكيو، الأحد، في فعالية خيرية ارتدى فيها المشاركون زي سانتا كلوز لجمع التبرعات لدعم الأطفال المرضى.

تحت سماء صافية، سار المشاركون الذين ارتدوا أزياء سانتا الحمراء والبيضاء لمسافة 2.5 كيلومتر انطلاقا من حديقة يويوجي. 

يعود تاريخ هذا الحدث، المعروف باسم "موكب سانتا طوكيو"، إلى عام 2018، حيث أطلق بهدف توصيل الهدايا إلى نحو ألف طفل في خمسة مستشفيات بمختلف أنحاء اليابان. ووفقا للمنظمين، سيتم تخصيص جزء من التبرعات هذا العام لدعم الأطفال في الخارج. 

ليزا أوميدا، التي جاءت من محافظة أوساكا للمشاركة، كانت هذه الفعالية هي الخامسة لها. وعن تجربتها، قالت: "عندما كنت طفلة، كانت زيارة سانتا وتلقي الهدايا تسعدني كثيرا. الآن، أتمنى أن أكون أنا سانتا للأطفال المرضى الذين قد لا تتاح لهم الفرصة لرؤيته". 

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