فيديو. آلاف بزي سانتا كلوز يجمعون التبرعات للأطفال المرضى في طوكيو

تحت سماء صافية، سار المشاركون الذين ارتدوا أزياء سانتا الحمراء والبيضاء لمسافة 2.5 كيلومتر انطلاقا من حديقة يويوجي.

يعود تاريخ هذا الحدث، المعروف باسم "موكب سانتا طوكيو"، إلى عام 2018، حيث أطلق بهدف توصيل الهدايا إلى نحو ألف طفل في خمسة مستشفيات بمختلف أنحاء اليابان. ووفقا للمنظمين، سيتم تخصيص جزء من التبرعات هذا العام لدعم الأطفال في الخارج.

ليزا أوميدا، التي جاءت من محافظة أوساكا للمشاركة، كانت هذه الفعالية هي الخامسة لها. وعن تجربتها، قالت: "عندما كنت طفلة، كانت زيارة سانتا وتلقي الهدايا تسعدني كثيرا. الآن، أتمنى أن أكون أنا سانتا للأطفال المرضى الذين قد لا تتاح لهم الفرصة لرؤيته".