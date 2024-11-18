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بحر من الأعلام يخلّد ذكرى القتلى في أوكرانيا
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فيديو. اليوم الألف للحرب.. بحر من الأعلام يخلّد ذكرى القتلى في أوكرانيا

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في اليوم الألف من الحرب في أوكرانيا، تواصل ساحة الاستقلال في العاصمة كييف تقديم مشهد مؤثر يعكس عمق الفقدان والألم، حيث ترفرف أعلام أوكرانية زرقاء وصفراء تكريما للجنود الذين سقطوا دفاعا عن وطنهم.

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