لا ماء ولا طعام.. آلاف الفلسطينيين يصارعون الجوع والعطش والخوف في قطاع غزة
فيديو. اليوم الألف للحرب.. بحر من الأعلام يخلّد ذكرى القتلى في أوكرانيا
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في اليوم الألف من الحرب في أوكرانيا، تواصل ساحة الاستقلال في العاصمة كييف تقديم مشهد مؤثر يعكس عمق الفقدان والألم، حيث ترفرف أعلام أوكرانية زرقاء وصفراء تكريما للجنود الذين سقطوا دفاعا عن وطنهم.
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