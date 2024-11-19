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مزارعون يحتجون على معاهدة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (ميركوسور) يعرقلون حركة المرور في جنوب فرنسا
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فيديو. مزارعون فرنسيون يحتجون ضد اتفاقية ميركوسور.. إغلاق الطرق وجرارات تحتل الشوارع

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شهدت مقاطعة فار بجنوب فرنسا احتجاجات واسعة النطاق نظمها المزارعون الفرنسيون للتعبير عن رفضهم لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور. وأكد المحتجون أن هذه الاتفاقية تخلق منافسة غير عادلة تهدد مصالحهم الزراعية ومستقبلهم الاقتصادي.

وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق عدة في فرنسا، حيث أغلق المزارعون الطرق باستخدام الجرارات وأقاموا حواجز تعطل حركة المرور.

وفي مشهد رمزي للاعتراض، احتلت عشرات الجرارات الطريق السريع N118 قرب فيليزي-فيلاكوبلاي، الذي يعد أحد المداخل الرئيسية للعاصمة باريس.

تأتي هذه الاحتجاجات ردا على الاتفاقية الموقعة عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، التي تضم دول البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا.

ويعتقد المزارعون الفرنسيون أن بنود الاتفاقية تضعهم في مواجهة صعبة مع المنتجات الزراعية القادمة من دول أمريكا الجنوبية، مما يشكل تهديداً مباشراً لمصالحهم.

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