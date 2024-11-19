فيديو. مزارعون فرنسيون يحتجون ضد اتفاقية ميركوسور.. إغلاق الطرق وجرارات تحتل الشوارع

وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق عدة في فرنسا، حيث أغلق المزارعون الطرق باستخدام الجرارات وأقاموا حواجز تعطل حركة المرور.

وفي مشهد رمزي للاعتراض، احتلت عشرات الجرارات الطريق السريع N118 قرب فيليزي-فيلاكوبلاي، الذي يعد أحد المداخل الرئيسية للعاصمة باريس.

تأتي هذه الاحتجاجات ردا على الاتفاقية الموقعة عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، التي تضم دول البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا.

ويعتقد المزارعون الفرنسيون أن بنود الاتفاقية تضعهم في مواجهة صعبة مع المنتجات الزراعية القادمة من دول أمريكا الجنوبية، مما يشكل تهديداً مباشراً لمصالحهم.