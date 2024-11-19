فيديو. إعصار "مان-يي" يفاقم معاناة الفلبين وسط موسم كوارث لا يهدأ

ويُعد هذا الإعصار واحدًا من ست عواصف كبرى اجتاحت شمال البلاد خلال أقل من شهر، ما ترك آثارًا مدمرة على المجتمعات والبنية التحتية وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.

تُعد الفلبين واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية في العالم، إذ تواجه حوالي 20 إعصارًا وعاصفة سنويًا، بالإضافة إلى الزلازل التي تُهدد المناطق المختلفة. كما تحتضن البلاد أكثر من اثني عشر بركانًا نشطًا، ما يجعلها في حالة استعداد دائم لمواجهة تهديدات الطبيعة المتكررة.

ورغم التحديات، تعمل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية بلا كلل لتخفيف آثار هذه الكوارث المتتالية، من خلال إجلاء السكان من المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الأساسية.