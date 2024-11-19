Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
الأضرار الناجمة عن إعصار مان يي على امتداد شارع في بلدية بالير، مقاطعة أورورا، شمال شرق الفلبين، 18.11.2024
No Comment

فيديو. إعصار "مان-يي" يفاقم معاناة الفلبين وسط موسم كوارث لا يهدأ

آخر تحديث:

شهدت الفلبين واحدة من أقوى الكوارث الطبيعية هذا الشهر، حيث ضرب الإعصار "مان-يي" مقاطعة كاتاندوانيس مساء السبت، مُولّدًا رياحًا عاتية وصلت سرعتها إلى 195 كيلومترًا في الساعة.

ويُعد هذا الإعصار واحدًا من ست عواصف كبرى اجتاحت شمال البلاد خلال أقل من شهر، ما ترك آثارًا مدمرة على المجتمعات والبنية التحتية وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.

تُعد الفلبين واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية في العالم، إذ تواجه حوالي 20 إعصارًا وعاصفة سنويًا، بالإضافة إلى الزلازل التي تُهدد المناطق المختلفة. كما تحتضن البلاد أكثر من اثني عشر بركانًا نشطًا، ما يجعلها في حالة استعداد دائم لمواجهة تهديدات الطبيعة المتكررة.

ورغم التحديات، تعمل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية بلا كلل لتخفيف آثار هذه الكوارث المتتالية، من خلال إجلاء السكان من المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الأساسية.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان