فيديو. مع مرور 1000 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية.. سيدة أوكرانيا الأولى تلتقي البابا فرانسيس

بمناسبة مرور ألف يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، التقى البابا فرانسيس بسيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا في الفاتيكان يوم الأربعاء.

وحضرت سيدة أوكرانيا الأولى، زيلينسكا، لقاء أسبوعيا للبابا، ندد فيه بالحرب باعتبارها كارثة إنسانية.

وشوهدت السيدة الأولى وهي تقدم للبابا وفدها المرافق لها، قبل أن يتبادلا الهدايا.

جاء الاجتماع مع تزايد المخاوف بشأن تصعيد الصراع، بينما يسعى الجانبان للحصول على أي ميزة يمكنهما استغلالها. مع ترقب وصول ترامب إلى البيت الأبيض، مطلع العام المقبل، وهو الذي طالب بإنهاء سريع للحرب، وتعهد بالعمل على ذلك خلال حملته الانتخابية.